Житель Воронежа поджег автомобиль с годовалой дочерью из-за ссоры с женой

В Воронеже мужчина после ссоры с супругой посадил свою годовалую дочь на заднее сидение автомобиля, а затем он облил кузов машины бензином. После этого злоумышленник сел в салон с канистрой, наполненной бензином и при помощи зажигалки поджег транспортное средство изнутри, передает пресс-служба регионального управления СК России.

Сообщается, что инцидент случился 18 сентября в гараже в частном доме, расположенном на переулке Радужный.

По информации правоохранителей, мать ребенка успела вытащить младенца из горящей машины. При этом ее муж вышел из автомобиля самостоятельно. Ребенок получил ожоги первой степени. Девочку отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Против отца ребенка уже завели уголовное дело по статье 105 УК России (покушение на убийство).. Суд постановил заключить его под стражу.