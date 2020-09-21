Препарат от коронавируса «Арепливир» появился московских аптеках

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступил в московские аптеки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную организацию «Столички».

Одна пачка нового лекарства стоит 12 320 рублей. Его можно приобрести по рецепту врача.

Председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Петр Белый объяснил, что высокая цена препарата обусловлена тем, что он по-настоящему эффективен в борьбе с инфекцией и был создан в течение всего трех месяцев.

Он также заверил, что компания продолжает работать над повышением доступности препарата.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня его одобрил Минздрав, но пока лекарство применялось только в условиях стационара.