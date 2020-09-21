В Белоруссии 20 сентября задержали 442 человека на акциях протеста

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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На акциях протеста в Белоруссии 20 августа задержали 442 человека. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина», — заявила она.

Отмечается, что из общего числа задержанных 266 арестовали в Минске.

До рассмотрения в суде административных дел под стражей остаются 330 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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