В Белоруссии 20 сентября задержали 442 человека на акциях протеста
На акциях протеста в Белоруссии 20 августа задержали 442 человека. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина», — заявила она.
Отмечается, что из общего числа задержанных 266 арестовали в Минске.
До рассмотрения в суде административных дел под стражей остаются 330 человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Газ в Бресте, музыка в Минске: белорусы вновь вышли на протест
— На протестном марше в Минске задержали доверенное лицо Тихановской
— Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 200