Число случаев коронавируса в мире превысило 31 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 31 028 757. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Скончались от COVID-19 с начала пандемии 960 698 человек, выздоровели 21 254 847.

США по-прежнему занимают первое место по количеству инфицированных — 6 804 814. Жертвами инфекции в стране стали 199 509 человек, вылечился от болезни 2 590 671 пациент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти четыре тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Великобритании

— Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

— В Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек