Составлен рейтинг самых красивых улиц для ночных прогулок по Москве

Составлен топ-пять самый красивых улиц для ночных прогулок по Москве.

«Самыми популярными местами для прогулок жителей и туристов можно считать пять улиц в центре Москвы — Никольскую, Большую Дмитровку, Кузнецкий Мост, Столешников и Камергерский переулки», — говорится на сайте мэра столицы.

Несколько лет назад на этих улицах появились светодиодные гирлянды, которые создают праздничную атмосферу в любое время года.

В переулке Столешникова смонтирована инсталляция «Звездное небо», а на Никольской улице находится самая длинная световая гирлянда общей протяженностью 92 км.

На Кузнецком Мосту развешена гирлянда с золотым светом и разноцветными шарами. На Большой Дмитровке работает гирлянда с ярко-синими медузами.

Камергерский переулок с наступлением темноты освещает спускающиеся сверху гирлянды с синими и фиолетовыми шарами.