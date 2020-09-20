Мужчина напал с ножом на соседей, а после угрожал полиции в Петербурге

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на своих соседей в Санкт-Петербурге, а после угрожал им правоохранителям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.

По информации управления, между соседями в одной из квартир на Витебском проспекте произошел конфликт. Один из них ударил оппонента ножом, после чего свидетели конфликта вызвали наряд.

«Нападавший стал оказывать активное сопротивление и угрожать ножом прибывшим на место сотрудникам полиции. В соответствии с законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что нападавшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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