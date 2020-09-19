Минская милиция подтвердила факт задержания участников «женской акции» в Минске

Белорусские правоохранители задержали несколько участников несанкционированной «женской акции» протеста в Минске. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, перед задержанием силовики предупреждали протестующих, что акция является незаконной, однако люди не стали расходиться. Тогда некоторых участников задержали и доставили в территориальные отделения милиции города для разбирательства. Точное количество задержанных уточняется.

Ранее сообщалось, что в Минске у Комаровского рынка начался марш оппозиции, в нем принимают участие десятки человек. Организаторы шествия попросили людей надеть яркую одежду и принести с собой плакаты.

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