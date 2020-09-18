Коронавирусом заразились 30 млн человек по всему миру

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 30 млн, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по данным на 1.55 мск, в мире насчитывалось 30 003 378 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 943 203 пациента по всему миру. Выздоровели с начала пандемии 20 398 381 жителей планеты.

Наибольшее число заражений зафиксированно в США — 6 669 322 случая, на втором месте находится Индия — 5 118 253 заболевших, третье место занимает Бразилия — 4 419 083 пациента с положительными анализами на COVID-19.

В России зафиксированы 1 081 152 случая заражения.

По данным президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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