Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака

RT показал фотографию еще одной возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича (Тесака). На ней видны следы крови.

В самой записке всего несколько предложений. Она написана на выцветшей бумаге, имеет пятна крови и датирована 15 сентября.

«Я уже вскрыл сонную артерию. А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!», — говорится в записке.

Стоит отметить, что до этого была опубликована другая записка Тесака, в которой он просит прощения у сотрудников СИЗО «за доставленные неудобства». Адвокат Марцинкевича усомнился в его самоубийстве.

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