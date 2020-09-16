Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объяснил правила вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19 для педагогов, медицинских работников и других представителей группы риска. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что решение о даче согласия на прививку от коронавируса они могут принимать добровольно.

Министр отметил, что ранее эта позиция неоднократно подчеркивалась ведомством.

Мурашко заключил, что вакцинация в обязательной форме «не обсуждалась и не обсуждается».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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