В СК отрицают данные о возбуждении дела по факту смерти Тесака

Следственный комитет России по Челябинской области отрицает данные о возбуждении дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича.Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление сделал официальный представитель следственного управления СК по региону Владимир Шишков.

Он уточнил, что обстоятельства смерти Тесака планируют установить в ходе доследственной проверки.

«Все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки», — сказал Шишков.

Ранее источник рассказал о возбуждении дела по статье «доведение до самоубийства» после того, как Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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