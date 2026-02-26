Размер шрифта
Общество

Россиянин купил пирожок в пекарне и обнаружил внутри таракана

В Приморье мужчина обнаружил таракана в пирожке из пекарни

В Приморье мужчина купил пирожок в пекарне и обнаружил неожиданную «начинку». Об этом сообщает Telegram-канал Nhk_off.

Инцидент произошел в торговом центре «Мега» в городе Находка. По словам местного жителя, в купленном в пекарне «Мамин хлеб» пирожке он обнаружил таракана — мужчина снял насекомое на видео.

Покупатель призвал обратить внимание на случившееся и провести проверку качества продукции торговой точки.

До этого тюменцы нашли в купленной свинине «начинку» из иглы от шприца. Производитель пояснил, что игла могла оказаться в продукции еще на этапе содержания животного. Ветеринар, как утверждается, сделал свинье укол и не заметил, что игла отломилась, после чего мясо поступило в продажу.

Ранее москвичи нашли фрагмент лезвия в пельменях.

 
