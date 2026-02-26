Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Греф заявил об отказе подписывать «кабальные» меморандумы

Греф: Сбер не будет подписывать кабальные меморандумы с интернет-площадками
Пресс-служба Сбербанка

Сбербанк не будет подписывать «кабальные» меморандумы о выравнивании условий конкуренции с интернет-площадками. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке, передает «Интерфакс».

Глава правления рассказал, что один из маркетплейсов предложил кредитной организации «некий меморандум». По его словам, документ не носил партнерский характер.

«Поэтому никаких меморандумов на подобного рода совсем не партнерских, не сказать — кабальных, условиях мы подписывать, конечно же, не готовы. Но если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде», — сказал глава Сбера.

Греф добавил, что, по мнению банка, на рынке должны быть равные условия конкуренции. В связи с этим организация считает недопустимым «абсолютно кабальные условия в отношении открытого рынка».

11 февраля Центробанк РФ предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о варианте перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установлении единых универсальных условий, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Ранее Минэкономразвития опровергло информацию о запрете на скидки в маркетплейсах.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!