Греф заявил об отказе подписывать «кабальные» меморандумы

Греф: Сбер не будет подписывать кабальные меморандумы с интернет-площадками

Сбербанк не будет подписывать «кабальные» меморандумы о выравнивании условий конкуренции с интернет-площадками. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке, передает «Интерфакс».

Глава правления рассказал, что один из маркетплейсов предложил кредитной организации «некий меморандум». По его словам, документ не носил партнерский характер.

«Поэтому никаких меморандумов на подобного рода совсем не партнерских, не сказать — кабальных, условиях мы подписывать, конечно же, не готовы. Но если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде», — сказал глава Сбера.

Греф добавил, что, по мнению банка, на рынке должны быть равные условия конкуренции. В связи с этим организация считает недопустимым «абсолютно кабальные условия в отношении открытого рынка».

11 февраля Центробанк РФ предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о варианте перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установлении единых универсальных условий, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Ранее Минэкономразвития опровергло информацию о запрете на скидки в маркетплейсах.