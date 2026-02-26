Размер шрифта
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева

В Дубае ребенка с плакатом в поддержку Рублева заставили убрать флаг России
Jaimi Joy/Reuters

Организаторы матча в Дубае между Андреем Рублевым и французом Уго Умбером заставили мальчика на трибунах оторвать флаг России с плаката в поддержку российского теннисиста. Об этом сообщает «Mash на спорте».

«Андрей, давай! Ты все сможешь, мы с тобой», — звучала надпись на баннере, внизу которого был изображен триколор и сердечко.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира категории ATP 500 в Дубае. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:7, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев призвал к реформам в мировом теннисе.

 
