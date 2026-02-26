Размер шрифта
В МИД России рассказали о «секретных тюрьмах» ВСУ

Мирошник: Киев не пускает гуманитарные организации в секретные тюрьмы ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Киева не пускает представителей гуманитарных организаций в секретные тюрьмы ВСУ (Вооруженных сил Украины), несмотря на то, что правозащитники признают факт существования таких пыточных. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родиона Мирошника.

По его словам, отдельные организации предпочитают называть эти тюрьмы «транзитными путями».

«Будучи подконтрольными украинским вооруженным формированиям, такие тюрьмы закрыты для посещения международными гуманитарными организациями», — написал Мирошник в докладе.

Дипломат отметил, что правозащитники предпочитают не освещать эту тему в медийном пространстве. Гуманитарные организации также не ставят вопрос посещения этих локаций для проверки условий содержания перед руководством Украины. Посол России подчеркнул, что таким образом факт существования пыточных пунктов ВСУ замалчивается от общественности.

До этого донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева заявила, что ВСУ подвергали плененных ополченцев ДНР пыткам, а также морили их голодом. Сама Журавлева попала в плен в 2017 году и провела там около семи месяцев. Женщина была освобождена в рамках обмена, прошедшего с помощью Красного Креста.

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.

 
