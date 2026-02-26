Глава Сбербанка озвучил прогноз по курсу доллара на 2026 год

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год — он составляет 85-90 рублей за доллар, а его «личный» курс на конец года — 95-100 рублей за доллар. Его слова приводит РИА Новости.

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно по всем мыслимым и немыслимым показателям», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что курс рубля в ближайшее время вряд ли останется вблизи 80 рублей за доллар. По его словам, на динамику рубля влияют несколько факторов, включая изменения платежного баланса и уровень цен на нефть.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к весне 2026 года курс доллара может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям. Курс евро будет удерживаться в коридоре 87–91 рубль, юань — 11,3–11,9 рубля. Такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения о снижении ключевой ставки до 15,5%, считает специалист.

