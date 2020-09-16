ЕС проведет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению
Михаил Кириллов
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Евросоюз созовет международный саммит по проблематике здравоохранения в Италии в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Я созову глобальный саммит по здравоохранению в следующем году в Италии, которая будет председательствовать в Совете ЕС», — заявила глава ЕК.
По ее словам, саммит должен показать жителям Европы, что правительство Евросоюза намерено защищать их.
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