ЕС проведет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Евросоюз созовет международный саммит по проблематике здравоохранения в Италии в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я созову глобальный саммит по здравоохранению в следующем году в Италии, которая будет председательствовать в Совете ЕС», — заявила глава ЕК.

По ее словам, саммит должен показать жителям Европы, что правительство Евросоюза намерено защищать их.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Испанский эпидемиолог несколько раз по ошибке назвал Россию СССР

— В Великобритании могут ввести карантин для прибывающих из-за границы

— В Германии заявили о желании узнать больше о российской вакцине от COVID-19