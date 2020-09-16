В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок

Троих россиянок, которые отдыхали в пятизвездочном отеле в Турции, задержали за избиение медсестры тапкам. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, 23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна девушка, имя которой не названо, учинили скандал в кабинете врача гостиницы в день заезда.

Как рассказала пострадавшая медсестра, девушки обратились за помощью, так как одна из-них жаловалась на боль в ступне. Конфликт начался после того, как медицинский работник попросила их надеть защитные маски. Девушки в ответ стали оскорблять ее, а одна из них сняла тапок и бросила в лицо медсестре. Тогда в конфликт решил вмешаться врач: он позвонил в полицию.

Сотрудники полиции увезли девушек и пострадавшую из отеля. До этого медсестра написала на россиянок заявления. Из отделения участниц конфликта направили в больницу. У российских туристок диагностировали алкогольное опьянение, а у медсестры выявили травму глаза.