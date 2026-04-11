Журналист сообщил о появлении кораблей США в Ормузском проливе без разрешения Ирана

Axios: корабли ВМС США прошли по Ормузскому проливу без согласования с Ираном

Несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Несколько кораблей ВМС США в субботу пересекли Ормузский пролив», — написал он.

Он отметил, что «этот шаг не был согласован с Ираном» и такое произошло впервые с начала иранского конфликта.

По данным Bloomberg, американский эсминец двигался из Фуджейры и Вооруженные силы Ирана следили за его перемещением, а затем сообщили об этом американской стороне через пакистанских посредников. После предупреждения от Тегерана, что оно может стать законной целью для иранских военных, американское судно вернулось из пролива.

После начала военных действий Израиля и США против Ирана Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который транспортируется около 20% мировой нефти.

В настоящее время в Исламабаде проходят переговоры американской и иранской делегаций, Пакистан выступает посредником.

Ранее The New York Times написала, что причиной, по которой Иран не открыл Ормузский пролив, являются их собственные мины.