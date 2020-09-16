СК создал штаб для поисковых работ по РФ в рамках борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно защищать доброе меня павших воинов в годы страшной войны, а также мирных жителей и жертв нацистов.

«Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, состав штаба пополнили представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, на территории которых намечено проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности».