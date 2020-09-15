Академик РАН предсказал новые волны COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия будет сталкиваться с новыми волнами коронавируса, пока не появится достаточный коллективный иммунитет. Об этом пишет «Интерфакс».

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна», — сказал Гинцбург.

Академик подчеркнул, что если ежемесячно будут выпускаться 5-6 миллионов вакцин, то нужный показатель будет достигнут в течение года.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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