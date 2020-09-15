Россия начнет выпускать экспериментальную вакцину от коронавируса для животных

Россельхознадзор в октябре начнет выпускать экспериментальную вакцину от коронавируса для животных, сообщил руководитель службы Сергей Данкверт. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — сказал Данкверт.

Вакцину разрабатывали ученые Федерального центра охраны здоровья животных. Препарат будет предназначен высоковосприимчивым животным — кошкам и норкам.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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