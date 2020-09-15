В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19

В настоящее время в России 17 научных организаций разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Всего в мире 36 соответствующих вакцин находятся на стадии клинических испытаний, 92 — на доклинических.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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