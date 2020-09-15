Минздрав прогнозирует более широкую вакцинацию от COVID-19 в конце ноября
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что возможность широкой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции появится в конце ноября — в начале декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в настоящее время три компании ведут наработку вакцины, первые серии препаратов уже готовы.
«Большие объемы планируем, что начнут поставлять в конце ноября - декабре, они позволят выходить не только на группы риска, но и более широко вакцинировать», — уточнил Мурашко.
Он отметил, что это будет идти параллельно с клиническими исследованиями и вакцинацией групп риска, к которым также относятся медработники, педагоги и те, кто имеет максимальные контакты с населением.
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