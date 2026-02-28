В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за участия США в ударах по Ирану

Полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщило управление полиции Нью-Йорка в своем аккаунте в соцсети X.

«Полиция Нью-Йорка внимательно следит за событиями в Иране и на Ближнем Востоке и координирует свои действия с федеральными и международными партнерами. В соответствии с нашим протоколом и из соображений предосторожности мы усилим патрулирование важных объектов по всему городу, включая дипломатические, культурные, религиозные и другие соответствующие места. Как всегда, мы напоминаем общественности о необходимости сохранять бдительность и сообщать в полицию Нью-Йорка о подозрительной активности», – говорится в сообщении полицейского департамента.

Аналогичные меры нью-йоркская полиция предпринимала летом 2025 года — после того как США нанесли несколько ударов по иранским ядерным объектам, напоминает NBC NewYork. Губернатор штата Кэти Хочул тогда указывала на его «особый международный статус», из-за которого власти должны серьезно относиться к потенциальным угрозам

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

