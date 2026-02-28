Размер шрифта
Годовалую девочку на привязи обнаружили в российском торговом центре

Mash: в одном из ТЦ Казани заметили годовалую девочку на привязи
В Казани посетители торгового центра заметили годовалую девочку, которую оставили на привязи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Посетители одного из городских торговых центров заметили девочку на ходунках, которой на вид от года до полутора лет. При этом ребенок привязан и кружит вокруг перил.

По словам посетителей, таким образом малолетнюю оставляет отец, а сам уходит работать за прилавок.

До этого под Симферополем водитель привязал к машине три тюбинга и катал детей по дороге. «Ватрушки» были соединены друг с другом ремнями, последний тюбинг сильно заносило. Вся конструкция с детьми была присоединена к автомобилю с помощью тонкой веревки.

Ранее стало известно о наказании для россиянина, спустившего сына из окна на тросе.

 
