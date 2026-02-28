В Госдуме допустили, что ситуация вокруг Ирана перерастет в глобальную войну

Соединенные Штаты могут просчитаться, и тогда ситуация вокруг Ирана перерастет в глобальный конфликт. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в случае уничтожения или сдачи высшего духовенства и КСИР американцы будут рассчитывать на оппозицию внутри Ирана и революционный процесс. Таким образом конфликт может закончиться, если Вашингтон посчитает, что ограничил возможности Тегерана.

«Но я не знаю, как будет дальше разворачиваться. Возможно, это перерастет в более глобальный конфликт, и здесь американцы могут просчитаться», — сказал Чепа.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Совфеде вспомнили слова Трампа, что Обама начнет войну с Ираном.