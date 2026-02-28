Размер шрифта
Кровля российского многоквартирного дома рухнула из-за тяжести снега

«МК»: в Нижегородской области кровля многоквартирного дома рухнула из-за снега
В Нижегородской области из-за тяжести снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в городе Княгинино на улице Октябрьской. Кровля не выдержала тяжести снега и рухнула. По предварительным данным, никто в результате случившегося не пострадал.

Отмечается, что очисткой крыши должен был заниматься подрядчик, однако рабочие приступили к своим обязанностям только после обрушения. Теперь там проводится демонтаж и расчистка территории. Жильцам пообещали в ближайшее время восстановить крышу.

В администрации сослались на аномальное количество осадков, но не объяснили, почему подрядчик не среагировал вовремя. По словам местных жителей, никто не пострадал во время обрушения по чистой случайности.

Ранее в Подольске под тяжестью снега рухнули крыши склада и магазина.

 
