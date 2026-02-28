В МИД Омана отреагировали на атаку США и Израиля на Иран

Атака США и Израиля на Иран подорвала активный переговорный процесс с исламской республикой по ядерному досье. Об этом заявил на своей странице в социальной сети X глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном.

«Я встревожен. Активные и серьезные переговоры в очередной раз сорваны. Это не служит ни интересам Соединенных Штатов, ни делу глобального мира. И я молюсь за невинных людей, которые пострадают», — говорится в публикации.

При этом министр призвал США «не втягиваться» в конфликт Ирана и Израиля.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана позвонил Лаврову.