Средства ПВО перехватили очередную волну иранских ракет над ОАЭ

Минобороны ОАЭ заявило об успешном перехвате второй волны иранских ракет

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили вторую волну иранских ракет над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом в социальной сети X сообщило министерство обороны страны.

«Ракеты были эффективно обезврежены, ущерба не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах Абу-Даби. Никто из людей не пострадал.

До этого в столице ОАЭ произошли несколько взрывов. Министерство внутренних дел страны сообщило, что фрагменты сбитой ракеты упали на жилой район города. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац объявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. В атаке также приняли участие США, которые присвоили операции название «Эпическая ярость». Глава государства Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке. В том числе ударам подверглись объекты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в России допустили, что обострившаяся ситуация вокруг Ирана может перерасти в глобальную войну.