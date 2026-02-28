Размер шрифта
Армия

Средства ПВО перехватили очередную волну иранских ракет над ОАЭ

Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили вторую волну иранских ракет над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом в социальной сети X сообщило министерство обороны страны.

«Ракеты были эффективно обезврежены, ущерба не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах Абу-Даби. Никто из людей не пострадал.

До этого в столице ОАЭ произошли несколько взрывов. Министерство внутренних дел страны сообщило, что фрагменты сбитой ракеты упали на жилой район города. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац объявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. В атаке также приняли участие США, которые присвоили операции название «Эпическая ярость». Глава государства Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке. В том числе ударам подверглись объекты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в России допустили, что обострившаяся ситуация вокруг Ирана может перерасти в глобальную войну.

 
