В Иране заявили о гибели 51 школьницы после атаки Израиля

Tasnim: 51 ученица начальной школы погибла в Иране после ракетного удара Израиля

В Минабе на юге Ирана погибла 51 ученица начальной школы после утреннего ракетного удара Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на губернатора округа.

По его словам, еще 60 человек получили ранения.

Изначально сообщалось о гибели пяти учениц учебного заведения. Позже СМИ передали, что число выросло до 40.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.