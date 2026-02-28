В Пентагоне отреагировали на вопрос, развивается ли операция против Ирана по плану

Пентагон отказался сообщать, развивается ли операция против Ирана по плану США

Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости о ходе американской операции против Ирана отказалось оценить, развиваются ли события по плану Вашингтона.

«На данный момент у нас нет дополнительной информации», — сообщили в Пентагоне.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

