Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Росатоме заявили о недопустимости атак на атомные объекты

Лихачев: АЭС не должны становиться целями ударов со стороны военных
kremlin.ru

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о недопустимости атак на объекты атомной энергетики Ирана. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Моя позиция остается неизменной. Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Действующие АЭС — будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС — это не тир и не игрушки», — сказал глава Росатома. Таким образом он прокомментировал ситуацию с ядерными объектами в Иране на фоне атак США и Израиля.

Он также добавил, что превращать АЭС в мишени для ударов военных — «недопустимо и самоубийственно».

28 февраля Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что цель — защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее УВКПЧ ООН осудило удары Израиля и США по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!