В Росатоме заявили о недопустимости атак на атомные объекты

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о недопустимости атак на объекты атомной энергетики Ирана. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Моя позиция остается неизменной. Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Действующие АЭС — будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС — это не тир и не игрушки», — сказал глава Росатома. Таким образом он прокомментировал ситуацию с ядерными объектами в Иране на фоне атак США и Израиля.

Он также добавил, что превращать АЭС в мишени для ударов военных — «недопустимо и самоубийственно».

28 февраля Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что цель — защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее УВКПЧ ООН осудило удары Израиля и США по Ирану.