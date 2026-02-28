Размер шрифта
Армия

Иран заявил о первой масштабной «наступательной операции» против Израиля

Иран заявил о проведении масштабной «наступательной операции» против Израиля

В ответ на совместную атаку израильских и американских сил Тегеран начал первую крупную наступательную операцию, получившую кодовое название «Правдивое обещание — 4». О начале активных боевых действий против США и Израиля сообщило иранское государственное информагентство IRNA.

Власти Ирана призвали население по возможности покинуть крупные города.

Также сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес серию массированных ударов с применением ракет и ударных беспилотников по ключевым военным объектам США в регионе. Одной из главных целей атаки стала штаб-квартира Пятого флота ВМС Соединенных Штатов, расположенная в Бахрейне. Параллельно с этим под обстрел попали американские военные базы, дислоцированные на территориях Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов Ирана по Катару была уничтожена американская РЛС-система предупреждения о ракетном нападении FPS-132.

28 февраля США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что цель — защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. После этого в Иране пообещали «сокрушительный» ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море.

 
