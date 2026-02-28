Еще один город в Иране был атакован

Иранский город Зенджан в Иране подвергся ударам. Об этом сообщает агентство ISNA.

«По Зенджану в Иране нанесены удары», — проинформировало агентство.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Армия Израиля заявила о наборе десятков тысяч резервистов.