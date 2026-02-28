«Трактовки уже никто не понимает»: тренер «Акрона» о пенальти в ворота его команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о пенальти в ворота команды в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом», передает «Матч ТВ».

«Когда поставили пенальти в наши ворота — вроде, простая ситуация, вброс мяча из‑за боковой, и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает. В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие», — сказал Тедеев.

Встреча прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти. Гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на 41-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. Главным арбитром встречи был назначен Андрей Прокопов.

Этот матч стал вторым в РПЛ после зимней паузы. После победы «Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, переместившись в зону стыковых матчей. «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком.

В следующем туре «Оренбург» 8 марта примет петербургский «Зенит», а «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Ранее в «Акроне» заявили о намерении оспорить ряд решений арбитров в матче с «Оренбургом».