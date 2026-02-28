Елена Яковлева о мучениях удалявшего тату сына: «Нет возможности умыться»

Сын актрисы Яковлевой месяц не мог умыться после удаления тату с лица

Актриса Елена Яковлева рассказала о мучениях сына Дениса Шальных, удалявшего тату с лица. Подробностями процедур она поделилась в интервью Надежде Стрелец.

Она подчеркнула, что мужчина испытывал страшную боль и около месяца после манипуляций не мог умыться.

«Это лазером выжигается, потом месяц лицо отекшее, опухшее, как от ожога, нет возможности умыться даже. И таких процедур надо сделать штук 20», — рассказывает она.

По словам актрисы, процедуру провели два раза, а на третий мать сына пожалела.

Елена Яковлева считает, что у Дениса с детства психологические проблемы из-за популярности матери. Однако она гордится тем, что сохранила с ним дружеские отношения и до сих пор разговаривает по телефону каждый день.

В 2025 году покрытый татуировками с ног до головы Шальных рассказывал, что устроился на работу в салон мужских стрижек.

