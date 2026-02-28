Непряева квалифицировалась в четвертьфинал на этапе Кубка мира

Российская лыжница Дарья Непряева преодолела квалификацию спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Спортсменка показала время 3 минуты 7,6 секунды. Лучший результат в квалификации у шведки Линн Сван — 2 минуты 54,27 секунды. Отставание Непряевой составило 13,33 секунды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Для попадания в четвертьфинал необходимо было войти в число 30 сильнейших по итогам квалификационного раунда. Непряева завершила отбор на 29-й позиции, что позволило ей продолжить участие в соревнованиях.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Также на Олимпиаде выступили горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

