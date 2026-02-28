ОАЭ пригрозили Ирану последствиями при продолжении атак на страны региона. Об этом говорится в пресс-релизе МИД страны, который опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свой категорический отказ от использования территорий региональных стран в качестве арены для разрешения споров или расширения масштабов конфликта и предупреждают о серьезных последствиях», — говорится в публикации.

В МИД отметили, что ОАЭ имеют законное право реагировать на эти нападения так, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.