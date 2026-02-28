Пьяный мужчина с ножом ворвался в российское кафе ради пива, сигарет и мороженого

E1.ru: на Урале мужчина с ножом ворвался в кафе ради пива, сигарет и мороженого

На Урале пьяный мужчина с ножом совершил нападение на кафе. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в придорожном кафе «Марс» на трассе Богданович — Камышлов. Пьяный посетитель прошел за прилавок, угрожая продавщице ножом, и украл несколько бутылок пива и сигареты. Перед уходом он потребовал у сотрудницы открыть холодильник с мороженым, но настаивать не стал, поблагодарил персонал за «подарки» и скрылся.

Работницы заведения описали правоохранителям нападавшего и быстро задержали сотрудники Росгвардии. При нем нашли украденное и нож. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, его отпустили под подписку о невыезде.

