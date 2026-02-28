«Люди отдыхают на пляже»: туристка — об обстановке в Катаре после ударов Ирана

Туристы в Катаре продолжают спокойно загорать на пляже, несмотря на атаку Ирана на военные объекты в стране. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из отдыхающих Кристина, отметив, что взрывы от ударов были негромкие.

«Паники нет, обстановка спокойная. Было две попытки атаки, звук не громче салюта, хлопок. Укрытия не нужны. Люди спокойны, часть из них продолжает отдыхать на пляже. Уведомление на телефон пришло с просьбой держаться поодаль от военных объектов и не поднимать осколки, если вдруг таковые встретятся на улице, что очень маловероятно. Ну и без особой острой необходимости не гулять долго. Сотрудники отеля просто попросили на время уйти в холл или номер, без паники. Просто я нахожусь в Sheraton, а это один из самых лучших отелей. Они максимально стараются упредить дискомфорт всех гостей. «Хилтон» лежит на пляже. Сами работники отеля на территории остались. Просто попросили туристов на всякий случай уйти. Это было как раз в момент хлопков», — сказала она.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана, цель которой — защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб Пятого флота США в Бахрейне, а также американские базы в Катаре и ОАЭ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана при этом пообещал нанести удары по военным базам любой страны,которая окажет поддержку США и Израилю.

Ранее Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира».