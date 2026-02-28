Глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают»

Арагчи пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X пообещал преподать США и Израилю «урок».

«Наши мощные вооруженные силы готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслуживают», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам министра, американский президент Дональд Трамп превратил принцип «Америка прежде всего» в «Израиль прежде всего».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

