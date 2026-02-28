Глава МИД Ирана позвонил Лаврову

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщает в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство РФ.

В пресс-релизе отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана. Арагчи рассказал о шагах иранского руководства по отражению американо-израильской атаки, сорвавшей переговоры о ядерной сделке, и планах срочно созвать Совбез ООН.

Российский министр осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение» на Исламскую Республику, которое нарушает международное право и игнорирует последствия для региональной и мировой безопасности. Глава МИД РФ призвал немедленно прекратить агрессию против Ирана и выразил готовность Москвы содействовать поиску мирных решений конфликта.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Исламской Республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки были все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее появились кадры разрушенной резиденции верховного лидера Ирана.