Борис Щербаков рассказал о самочувствии после операции

Народный артист России Борис Щербаков рассказал о самочувствии после тяжелой операции. Его цитирует РИА Новости.

По словам 76-летнего Щербакова, восстановление прошло успешно и он себя чувствует замечательно.

«Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую», — сказал артист.

В 2025 году Щербаков был госпитализирован с переломом шейки бедра после неудачного падения. Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез.

В начале декабря 2025 года появилась информация, что Щербаков обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр якобы подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли. Однако его сын опроверг эту информацию и заявил, что актер просто проходил осмотр у офтальмолога. Позже он отказался от корпоративов.

Артист известен по проектам «Гостья из будущего», «Красная королева», «Убойная сила» и другим.

