РИА: ВСУ бьют по ложным позициям ВС РФ в Сумской области и расходуют снаряды

Украинские военнослужащие на Сумском направлении тратят снаряды, нанося удары по ложным позициям Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, российские бойцы устанавливают различные макеты и окопные свечи, имитируя действующие пункты управления. В результате эти объекты становятся целями атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ <...> используют по ним дорогостоящие ракеты HIMARS», — уточнили в силовых структурах.

27 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север» с позывным «Смоленск» сообщили, что военные ВС РФ использовали трофейные антенны Starlink, чтобы украинские солдаты наносили по ним удары и таким образом расходовали беспилотники.

Как рассказал источник агентства, российские военнослужащие находили Starlink в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, они печатали корпуса антенн на 3D-принтерах. Далее их расставляли на несуществующих позициях в Харьковской области, вводя ВСУ в заблуждение. Украинские бойцы думали, что обнаружили места дислокации операторов дронов ВС РФ, и били по ним артиллерией и беспилотниками.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.