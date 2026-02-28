Удар «папы Герани» по базе США в Бахрейне попал на видео

Иранский ударный дрон «Шахед» поразил базу 5-го флота США в Бахрейне. Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad».

«Знакомый с детства звук. <...> Папа «Герани» еще ого-го», — написал Рожин.

Он предположил, что в результате этой атаки был уничтожен передовой американский радар FP-132.

На опубликованном в сети видео слышен характерный для «Шахедов» звук мопеда. На кадрах видно, как беспилотник наводится на цель, а затем поражает ее, после чего раздается сильный взрыв.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне.

Ранее СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море.