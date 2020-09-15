Мурашко рассказал о жалобах привитых от COVID-19 добровольцев
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России в рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции привились более 300 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, 14% добровольцев пожаловались на слабость и мышечные боли в течение дня, изредка у них бывает температура.
Министр отметил, что такие осложнения были прогнозируемы, они описаны в инструкции вакцины.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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