Свыше 41,1 млн тестов на коронавирус проведено в России

В России проведено свыше 41,1 миллиона тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 218 тысяч тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране остаются 218 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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