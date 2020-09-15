NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

«Он [Навальный] не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию, он хочет продолжать свою миссию», — утверждает источник.

Во время беседы с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила Берлину провести совместное расследование происшедшего с ним, добавил представитель органов безопасности ФРГ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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