Около 5% населения России привились против гриппа
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
К настоящему времени 5% населения России привились против гриппа, в том числе дети. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».
Она отметила, что ситуация с инфекцией сегодня управляемая.
«То, что активно вовлекаются внебюджетные источники для организации прививок, прививаются вахтовики…это крайне важный элемент сохранения благополучия эпидситуации в осенний период», — подчеркнула Попова.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке вакцины от гриппа на 4,1 млрд руб.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Все забыли»: что приведет ко второй волне коронавируса
— Собяинин не намерен вводить ограничения в Москве из-за COVID-19
— Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом не исчезла