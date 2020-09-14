Около 5% населения России привились против гриппа

К настоящему времени 5% населения России привились против гриппа, в том числе дети. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ситуация с инфекцией сегодня управляемая.

«То, что активно вовлекаются внебюджетные источники для организации прививок, прививаются вахтовики…это крайне важный элемент сохранения благополучия эпидситуации в осенний период», — подчеркнула Попова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке вакцины от гриппа на 4,1 млрд руб.

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